Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Сотни демонстрантов рано утром в четверг взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.Позже МИД Ирака осудил поджог посольства и пообещал провести срочное расследование.В МИД Швеции после инцидента указали на необходимость защиты дипломатических миссий со стороны иракских властей. По данным ведомства, все сотрудники шведского посольства находятся в безопасности.Нападение на посольство произошло накануне ожидаемой акции с сожжением Корана в Стокгольме. Ранее сообщалось, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции.