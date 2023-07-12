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Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Сотни демонстрантов рано утром в четверг взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.
Позже МИД Ирака осудил поджог посольства и пообещал провести срочное расследование.
В МИД Швеции после инцидента указали на необходимость защиты дипломатических миссий со стороны иракских властей. По данным ведомства, все сотрудники шведского посольства находятся в безопасности.
Нападение на посольство произошло накануне ожидаемой акции с сожжением Корана в Стокгольме. Ранее сообщалось, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.
Позже МИД Ирака осудил поджог посольства и пообещал провести срочное расследование.
В МИД Швеции после инцидента указали на необходимость защиты дипломатических миссий со стороны иракских властей. По данным ведомства, все сотрудники шведского посольства находятся в безопасности.
Нападение на посольство произошло накануне ожидаемой акции с сожжением Корана в Стокгольме. Ранее сообщалось, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции.
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