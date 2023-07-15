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ВС защитил права волгоградца, который купил в ЦУМе вещи по цене от 19 до 129 рублей

19.07 Среда, 19 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Верховный суд РФ защитил права волгоградца, который купил в ЦУМе вещи по цене от 19 до 129 рублей из-за технического сбоя на сайте магазина.

Определение Верховного суда было опубликовано еще 6 июня, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Два года назад житель Волгограда заказал в ЦУМе одежду через мобильное приложение. Интернет-заказ содержал 19 предметов одежды по цене от 19 до 129 рублей, следует из определения суда. По информации в СМИ, волгоградец заказал люксовые пиджаки, свитера, рубашки и джинсы.

После оформления покупки волгоградец получил сообщение от магазина, что заказ на общую сумму в 2 787 рублей успешно создан и товар будет доставлен по адресу покупателя. Деньги при этом списались с его счета.

Однако позже покупатель получил от магазина уведомление о «невозможности доставки заказанного товара». Причем, сначала магазин заявил, что заказ не может быть выполнен, «поскольку некоторые позиции товара отсутствуют», и деньги покупателю вернули. После этого покупатель обратился с претензией в магазин, и уже во втором письме ему сказали, что произошел технический сбой на сайте.

В ответ на претензии покупателю предложили доплатить до полной фактической стоимости товаров и после этого получить заказанную одежду.

Покупатель обратился в суд.

ЦУМ предъявил встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Магазин сослался на то, что 21 июля 2021 года на их сайте произошёл технический сбой, «в результате которого цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости соответствующих товаров». Цены из-за сбоя были занижены в 846 раз.

«Ошибочная совокупная цена товаров в 846 раз ниже их фактической совокупной цены на дату восстановления нормальной работоспособности сайта», — говорится в определении суда.

Во время долгих разбирательств между потребителем и ЦУМом на сторону магазина встали суды трех инстанций.

Так, суд первой инстанции увидел в действиях покупателя «злоупотребление правом». Суд решил, что из низких цен, которые появились на сайте во время «непродолжительного» сбоя, «явно следует факт технической ошибки». При этом на сайте не было какой-либо информации об акциях и скидках, а покупатель якобы был осведомлен «о фактических ценах продаваемого товара».

«Исходя из изложенного выше, суд (первой инстанции — прим. ред.) пришёл к выводу о заключении ответчиком договора под влиянием заблуждения, вызванного технической ошибкой, поскольку продавец не заключил бы данный договор на столь невыгодных для себя условиях, и признал данный договор недействительным. Суд апелляционной инстанции и кассационный суд общей юрисдикции согласились с такими выводами», — говорится в определении Верховного суда.

Однако в итоге Верховный суд отменил решения судов трех инстанций и встал на сторону покупателя. Коллегия ссылается на то, что изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не имеет права.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — говорится в определении Верховного суда.

Также в ВС пояснили, что предложение о продаже одежды — публичная оферта. После оплаты товара магазин обязан передать его покупателю.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда определила, что принятые по делу решение суда, апелляционное определение и определение кассационного суда общей юрисдикции нельзя признать законными, они подлежат отмене. Дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.

Добавим, что покупатель Станислав Анохин, который заказал товары в ЦУМе, сам является адвокатом, на это обращает внимание «Адвокатская газета».

«Верховный Суд еще раз указал на необходимость соблюдения требований закона, вне зависимости от "именитости". Данное дело было доведено до суда с целью показать, что права покупателей должны быть защищены», — прокомментировал покупатель.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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