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В Москве у мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве у мавзолея Ленина на Красной площади задержали мужчину с коктейлем Молотова
РИА Новости со ссылкой на «информированный источник» пишут, что мужчина был задержан вечером в понедельник. Его доставили в отделение полиции.
Телеграм-канал «База» утверждает, что 37-летний житель Читы якобы пытался поджечь мавзолей и бросил бутылку с зажигательной смесью, бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась.
Официальных комментариев от полиции пока нет.
РИА Новости со ссылкой на «информированный источник» пишут, что мужчина был задержан вечером в понедельник. Его доставили в отделение полиции.
Телеграм-канал «База» утверждает, что 37-летний житель Читы якобы пытался поджечь мавзолей и бросил бутылку с зажигательной смесью, бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась.
Официальных комментариев от полиции пока нет.
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