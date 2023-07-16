Возрастное ограничение 18+
Производители соков и напитков в РФ планируют повысить цены на 10-20% с 1 августа
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Крупные производители соков и напитков в России планируют повысить цены из-за удорожания импортных ингредиентов (на фоне падения курса рубля) и введения акциза на сахар.
Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письма компаний партнерам.
Так, PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) намерен повысить цены на соки и напитки на 19,2–21,3%.
«Сады Придонья» предупредили об индексации на 10% «в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг».
В МПБК «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) планируют повысить цены на 10%, в том числе, из-за затрат на логистику», пишет издание.
Компании уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа.
Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письма компаний партнерам.
Так, PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) намерен повысить цены на соки и напитки на 19,2–21,3%.
«Сады Придонья» предупредили об индексации на 10% «в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг».
В МПБК «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) планируют повысить цены на 10%, в том числе, из-за затрат на логистику», пишет издание.
Компании уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На развитие туризма в Свердловской области планируют потратить около 600 миллионов рублей
17 июля 2023
17 июля 2023