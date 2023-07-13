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В Великобритании врачи объявили продолжительную забастовку, требуя повысить зарплаты
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Великобритании в четверг проходит массовая забастовка младших врачей.
Профсоюзы объявили, что забастовка, которая началась с утра 13 июля, продлится до вторника, 18 июля. Она станет самой продолжительной в истории национальной службы здравоохранения Англии, сообщает канал Sky News.
Врачи требуют повышение зарплаты примерно на 35%.
Между тем, чиновники заявили, что эта пятидневная акция «сорвала» переговоры, которые велись несколько месяцев между профсоюзами и правительством относительно уровня зарплат. Во время переговоров часть медперсонала (которые не являются врачами) согласились на «улучшенные условия» — единовременную выплату и повышение зарплаты на пять процентов для большинства сотрудников.
С такими мерами согласились не все, в частности, Королевский колледж медсестер, ортопеды и рентгенологи отклонили это предложение.
Также о забастовке объявили некоторые консультанты национальной службы здравоохранения, они намерены бастовать в течение 48 часов с семи утра 20 июля.
На фоне очередной волны забастовок в правительстве объявили, что уже приняли ряд мер. Зарплаты повысят работникам госсектора.
По данным телеканала, утром в четверг премьер-министр Великобритании Сунак участвовал в обсуждении ситуации с зарплатами. «Миллионы работников государственного сектора Великобритании, включая учителей и врачей, получат повышение заработной платы примерно на 6% после того, как Риши Сунак решил принять рекомендации независимых органов по контролю за заработной платой», — сообщил канал.
Так, сотрудникам полиции увеличат зарплаты на семь процентов, учителям — на шесть с половиной, младшим врачам — на шесть, военным — на пять процентов.
На вопрос о том, можно ли считать повышение зарплаты на шесть процентов для младших врачей «справедливым» (учитывая, что они просят 35%) Сунак сказал, что «они также получат дополнительную консолидированную прибавку в размере 1250 фунтов стерлингов» (примерно 148 000 рублей).
Власти надеются, что с принятием таких мер забастовки в стране прекратятся. Так, в профсоюзах работников образования повышение зарплаты на шесть с половиной процентов назвали существенной поддержкой для учителей. Профсоюзы заявили, что «порекомендуют своим членам принять ее и отменить забастовку». Там добавили, что повышение зарплат «стало признанием жизненно важной роли, которую учителя играют в стране, и гарантирует, что преподавание останется привлекательной профессией».
Профсоюзы объявили, что забастовка, которая началась с утра 13 июля, продлится до вторника, 18 июля. Она станет самой продолжительной в истории национальной службы здравоохранения Англии, сообщает канал Sky News.
Врачи требуют повышение зарплаты примерно на 35%.
Между тем, чиновники заявили, что эта пятидневная акция «сорвала» переговоры, которые велись несколько месяцев между профсоюзами и правительством относительно уровня зарплат. Во время переговоров часть медперсонала (которые не являются врачами) согласились на «улучшенные условия» — единовременную выплату и повышение зарплаты на пять процентов для большинства сотрудников.
С такими мерами согласились не все, в частности, Королевский колледж медсестер, ортопеды и рентгенологи отклонили это предложение.
Также о забастовке объявили некоторые консультанты национальной службы здравоохранения, они намерены бастовать в течение 48 часов с семи утра 20 июля.
На фоне очередной волны забастовок в правительстве объявили, что уже приняли ряд мер. Зарплаты повысят работникам госсектора.
По данным телеканала, утром в четверг премьер-министр Великобритании Сунак участвовал в обсуждении ситуации с зарплатами. «Миллионы работников государственного сектора Великобритании, включая учителей и врачей, получат повышение заработной платы примерно на 6% после того, как Риши Сунак решил принять рекомендации независимых органов по контролю за заработной платой», — сообщил канал.
Так, сотрудникам полиции увеличат зарплаты на семь процентов, учителям — на шесть с половиной, младшим врачам — на шесть, военным — на пять процентов.
На вопрос о том, можно ли считать повышение зарплаты на шесть процентов для младших врачей «справедливым» (учитывая, что они просят 35%) Сунак сказал, что «они также получат дополнительную консолидированную прибавку в размере 1250 фунтов стерлингов» (примерно 148 000 рублей).
Власти надеются, что с принятием таких мер забастовки в стране прекратятся. Так, в профсоюзах работников образования повышение зарплаты на шесть с половиной процентов назвали существенной поддержкой для учителей. Профсоюзы заявили, что «порекомендуют своим членам принять ее и отменить забастовку». Там добавили, что повышение зарплат «стало признанием жизненно важной роли, которую учителя играют в стране, и гарантирует, что преподавание останется привлекательной профессией».
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