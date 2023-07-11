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В Краснодарском крае после мощных ливней нашли тела четырех человек

17.50 Четверг, 13 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Краснодарском крае, который накрыли мощные ливни, найдены тела четырех человек.

В четверг, 13 июля, на берегу моря в поселке Тюменском были обнаружены тела 19-летней девушки и 67-летнего мужчины. Девушка, по данным регионального СК, находилась в частном домовладении, смытом накануне потоками воды. Мужчина в разгул стихии пытался перегнать автомобиль ВАЗ 2107.

Днем ранее на просёлочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля Нива было обнаружено тело 58-летнего местного жителя. «По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления», — сообщили в СК по региону.

Сегодня следователи работают на берегу моря в посёлке Ольгинка, где было обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления.

По данным ведомства, продолжаются поиски двух пропавших — 23-летней девушки и 15-летнего подростка.

Ранее глава СКР Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела и мерах, принимаемых к поиску пропавших.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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