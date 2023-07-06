ГД приняла закон о внеплановых проверках тех, кто взаимодействует с иноагентами

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Депутаты Госдумы в четверг приняли сразу во втором и третьем чтениях два закона, которые касаются «деятельности иноагентов».Законы направлены «на усиление контроля» за соблюдением ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».Речь идет о тех, кто «взаимодействует с иноагентами». Они будут обязаны соблюдать ограничения для иноагентов и не должны «помогать их преодолевать». Предупреждения о недопустимости нарушения закона таким лицам будет выносить Минюст.«Закон обяжет органы публичной власти, организации всех форм собственности, их должностных лиц, а также физлиц независимо от их гражданства при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента», — сообщили в ГД.Одна из поправок предполагает, что в отношении тех, кто «взаимодействует с иноагентами», могут проводиться внеплановые проверки.«Информация о нарушении законодательства РФ об иноагентах лицами, которые взаимодействуют с ними, может стать основанием для проведения внеплановых проверок в отношении этих лиц», — сообщили в Госдуме. Основанием для таких проверок может стать «поступившая в Минюст информация о нарушении».По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Пискарева, практика показала, что ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, якобы «легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют».Добавим, что для тех, кто не выполнит предписания либо предупреждения Минюста «об устранении нарушений законодательства об иноагентах», закон вводит штрафы.Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.