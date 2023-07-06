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В Тюмени суд арестовал мать, которая в прямом эфире угрожала своему сыну расправой
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Тюмени суд арестовал женщину, которая во время прямого эфира в сети оскорбляла своего сына и угрожала ему расправой.
«32-летняя обвиняемая во время видеотрансляции в одной из социальных сетей совершила противоправные действия в отношении своего 12-летнего сына. Она неоднократно высказывала в адрес ребенка оскорбления и угрозы», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Дети обвиняемой помещены в социально-реабилитационный центр (сколько у нее детей, в СК не уточняют).
По месту жительства обвиняемой проведены обыски, допрашиваются очевидцы, соседи и знакомые женщины.
Ранее в сети появилась запись, на которой женщина во время стрима прогоняет своего сына из дома, оскорбляет его, обещает его «закопать и зарезать». Запись прямого эфира в сеть выложили подписчики и попросили органы опеки привлечь женщину к ответственности.
По данным RT, в материалах дела говорится, что мать била ребенка по мелким поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях без спального места и регулярного питания. Свою вину женщина не признает, она согласна лишь с тем, что оскорбляла ребенка, пишет RT.
Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего).
«32-летняя обвиняемая во время видеотрансляции в одной из социальных сетей совершила противоправные действия в отношении своего 12-летнего сына. Она неоднократно высказывала в адрес ребенка оскорбления и угрозы», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Дети обвиняемой помещены в социально-реабилитационный центр (сколько у нее детей, в СК не уточняют).
По месту жительства обвиняемой проведены обыски, допрашиваются очевидцы, соседи и знакомые женщины.
Ранее в сети появилась запись, на которой женщина во время стрима прогоняет своего сына из дома, оскорбляет его, обещает его «закопать и зарезать». Запись прямого эфира в сеть выложили подписчики и попросили органы опеки привлечь женщину к ответственности.
По данным RT, в материалах дела говорится, что мать била ребенка по мелким поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях без спального места и регулярного питания. Свою вину женщина не признает, она согласна лишь с тем, что оскорбляла ребенка, пишет RT.
Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего).
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