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В Ленобласти груженый землей МАЗ въехал в супермаркет
Фото: Вечерние Ведомости
В Пикалево Ленинградской области МАЗ въехал в супермаркет.
ДТП произошло утром 12 июля на улице Металлургов.
«Водитель, управляя автомобилем "МАЗ", груженым землей, по неустановленной причине не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем "Нива", после чего въехал в здание одного из супермаркетов», — сообщает телеграм-канал ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Водитель грузовика в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Других пострадавших нет.
ДТП произошло утром 12 июля на улице Металлургов.
«Водитель, управляя автомобилем "МАЗ", груженым землей, по неустановленной причине не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем "Нива", после чего въехал в здание одного из супермаркетов», — сообщает телеграм-канал ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Водитель грузовика в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Других пострадавших нет.
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