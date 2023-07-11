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Власти Хакасии заявили о давлении на учителей на фоне конфликта из-за низких зарплат
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Хакасии перед выборами губернатора между представителями власти обострился конфликт из-за учительских зарплат.
Депутат Госдумы Сокол заявил, что учителя в регионе якобы массово жалуются на понижение зарплат. Губернатор Хакасии Коновалов утверждает, что учителей заставляют собирать подписи и угрожают увольнением. Оба претендуют на пост главы региона на предстоящих выборах.
Прокуратуру просят разобраться в ситуации.
На прошлой неделе депутат ГД Сергей Сокол («ЕР», кандидат на пост главы Хакасии) заявил, что ему якобы поступают «десятки обращений от учителей» с жалобами на понижение зарплат. «Мне по-прежнему поступают десятки обращений от учителей Республики, которые возмущены серьезным понижением зарплат из-за недоработки Правительства Республики. Зарплаты педагогов существенно упали. Игнорировать это просто невозможно», — написал Сокол в телеграм-канале.
Он добавил, что подготовил письмо генпрокурору РФ и, «если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается», пригрозил это письмо отправить. «Направлю письмо в Генеральную Прокуратуру и пеняйте на себя. Остается три дня! Время пошло», — писал депутат 7 июля (в конце июня он «дал правительству срок» решить проблему до 10 июля). В итоге 10 июля депутатский запрос был отправлен.
Ранее депутат заявил, что учителя Хакасии жалуются на то, что им, с его слов, «так и не сделали обещанный в апреле правительством республики перерасчет зарплаты за несколько месяцев». Он обвинил местных чиновников в бездействии и заявил, что «издеваться над учителями и врачами — это последнее дело».
На слова депутата отреагировали в региональном правительстве. Однако, как утверждают в Минобразования Хакасии, «с начала года в министерство поступило всего четыре жалобы от педагогов», при этом «ведомство готово рассмотреть в индивидуальном порядке все жалобы учителей на низкие зарплаты», писали РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.
В среду, 12 июля, о ситуации высказался действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ, кандидат на пост главы региона). Он утверждает, что на учителей, которые якобы собирают подписи под обращением к Соколу, «оказывают административное давление». По словам губернатора, эту информацию он «увидел в СМИ».
«Увидел в СМИ информацию о том, что педагогов Хакасии заставляют подписывать некие обращения в адрес депутата Госдумы Сергея Сокола. Знаю также, что сенатор от Хакасии Валерий Петрович Усатюк уже попросил генерального прокурора, руководителей МВД и Следственного комитета России проверить информацию об угрозах и административном давлении при сборе подписей под этим обращением. Если эти факты найдут подтверждение, тех, кто давил на работников образования, необходимо привлекать к ответственности», — написал Коновалов в телеграм-канале.
Он добавил, что «учителям угрожают увольнением, невыплатой стимулирующих и другими "дубинами", которые находятся в руках глав муниципалитетов, руководителей управлений образования, директоров школ».
При этом он признал, что чиновниками кто-то «кукловодит». «Все знают, что кукловодят этими чиновниками и занимаются политиканством чужие для Хакасии люди. Попытки заработать политические очки и дестабилизировать ситуацию в регионе недопустимы», — заявил Коновалов (добавив — «особенно во время проведения спецоперации»).
Он утверждает, что правительство «уже давно» разработало меры, которые «сделают учителей независимыми от административного произвола, улучшат их материальное положение». По его словам, это «абсолютно предметные решения». Какие именно — глава региона не уточнил, но сказал, что они будут озвучены сегодня.
«Мы никому не дадим запугивать наших педагогов! <...> А всех участников политического процесса призываю вспомнить о порядочности, о совести и оставить в покое учителей Хакасии», — заявил Коновалов.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что после перераспределения средств стимулирующего фонда зарплаты учителей уменьшились на 2000-7000 рублей (медианная зарплата педагогов в регионе — 25 900). При этом в правительстве утверждают, что с 1 сентября 2022 года размеры базовых окладов во всех образовательных организациях региона должны были быть увеличены на 20%.
Добавим, что депутат Сокол подал документы для участия в выборах главы региона 15 июня. Действующего главу республики Коновалова в качестве кандидата на пост губернатора избирком зарегистрировал 1 июля.
Депутат Госдумы Сокол заявил, что учителя в регионе якобы массово жалуются на понижение зарплат. Губернатор Хакасии Коновалов утверждает, что учителей заставляют собирать подписи и угрожают увольнением. Оба претендуют на пост главы региона на предстоящих выборах.
Прокуратуру просят разобраться в ситуации.
На прошлой неделе депутат ГД Сергей Сокол («ЕР», кандидат на пост главы Хакасии) заявил, что ему якобы поступают «десятки обращений от учителей» с жалобами на понижение зарплат. «Мне по-прежнему поступают десятки обращений от учителей Республики, которые возмущены серьезным понижением зарплат из-за недоработки Правительства Республики. Зарплаты педагогов существенно упали. Игнорировать это просто невозможно», — написал Сокол в телеграм-канале.
Он добавил, что подготовил письмо генпрокурору РФ и, «если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается», пригрозил это письмо отправить. «Направлю письмо в Генеральную Прокуратуру и пеняйте на себя. Остается три дня! Время пошло», — писал депутат 7 июля (в конце июня он «дал правительству срок» решить проблему до 10 июля). В итоге 10 июля депутатский запрос был отправлен.
Ранее депутат заявил, что учителя Хакасии жалуются на то, что им, с его слов, «так и не сделали обещанный в апреле правительством республики перерасчет зарплаты за несколько месяцев». Он обвинил местных чиновников в бездействии и заявил, что «издеваться над учителями и врачами — это последнее дело».
На слова депутата отреагировали в региональном правительстве. Однако, как утверждают в Минобразования Хакасии, «с начала года в министерство поступило всего четыре жалобы от педагогов», при этом «ведомство готово рассмотреть в индивидуальном порядке все жалобы учителей на низкие зарплаты», писали РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.
В среду, 12 июля, о ситуации высказался действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ, кандидат на пост главы региона). Он утверждает, что на учителей, которые якобы собирают подписи под обращением к Соколу, «оказывают административное давление». По словам губернатора, эту информацию он «увидел в СМИ».
«Увидел в СМИ информацию о том, что педагогов Хакасии заставляют подписывать некие обращения в адрес депутата Госдумы Сергея Сокола. Знаю также, что сенатор от Хакасии Валерий Петрович Усатюк уже попросил генерального прокурора, руководителей МВД и Следственного комитета России проверить информацию об угрозах и административном давлении при сборе подписей под этим обращением. Если эти факты найдут подтверждение, тех, кто давил на работников образования, необходимо привлекать к ответственности», — написал Коновалов в телеграм-канале.
Он добавил, что «учителям угрожают увольнением, невыплатой стимулирующих и другими "дубинами", которые находятся в руках глав муниципалитетов, руководителей управлений образования, директоров школ».
При этом он признал, что чиновниками кто-то «кукловодит». «Все знают, что кукловодят этими чиновниками и занимаются политиканством чужие для Хакасии люди. Попытки заработать политические очки и дестабилизировать ситуацию в регионе недопустимы», — заявил Коновалов (добавив — «особенно во время проведения спецоперации»).
Он утверждает, что правительство «уже давно» разработало меры, которые «сделают учителей независимыми от административного произвола, улучшат их материальное положение». По его словам, это «абсолютно предметные решения». Какие именно — глава региона не уточнил, но сказал, что они будут озвучены сегодня.
«Мы никому не дадим запугивать наших педагогов! <...> А всех участников политического процесса призываю вспомнить о порядочности, о совести и оставить в покое учителей Хакасии», — заявил Коновалов.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что после перераспределения средств стимулирующего фонда зарплаты учителей уменьшились на 2000-7000 рублей (медианная зарплата педагогов в регионе — 25 900). При этом в правительстве утверждают, что с 1 сентября 2022 года размеры базовых окладов во всех образовательных организациях региона должны были быть увеличены на 20%.
Добавим, что депутат Сокол подал документы для участия в выборах главы региона 15 июня. Действующего главу республики Коновалова в качестве кандидата на пост губернатора избирком зарегистрировал 1 июля.
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