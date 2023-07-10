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В возрасте 94 лет умер писатель Милан Кундера
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Писатель Милан Кундера умер в возрасте 94 лет.
Об этом в среду сообщили СМИ.
«Романист и эссеист Милан Кундера умер в возрасте 94 лет. Особую известность ему принесли романы "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". Наряду с Кафкой и Гавелом он был одним из самых известных уроженцев Чехии за границей», — сообщает Чешское ТВ.
Кундера родился в Брно, в 1975 году эмигрировал во Францию.
Об этом в среду сообщили СМИ.
«Романист и эссеист Милан Кундера умер в возрасте 94 лет. Особую известность ему принесли романы "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". Наряду с Кафкой и Гавелом он был одним из самых известных уроженцев Чехии за границей», — сообщает Чешское ТВ.
Кундера родился в Брно, в 1975 году эмигрировал во Францию.
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