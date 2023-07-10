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На Сахалине у двухлетнего ребенка, прилетевшего из Москвы, выявили корь
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
На Сахалине у двухлетнего ребенка обнаружили корь.
Об этом в среду сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Диагноз лабораторно подтвержден в региональном центре по надзору за корью и краснухой. «В настоящее время заболевший находится на стационарном лечении в медицинской организации инфекционного профиля», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что малыш не привит.
Сообщается, что ребенок прилетел в регион самолетом из Москвы в конце июня. Роспотребнадзор обратился к пассажирам рейса №1742 от 29 июня с просьбой пройти медобследование.
«В связи с тем, что вы находились в контакте с больным корью и имеете повышенный риск инфицирования, управление Роспотребнадзора по Сахалинской области просит вас обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту пребывания) для медицинского наблюдения. В случае появления признаков инфекционного заболевания не занимайтесь самолечением, оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в обращении.
Об этом в среду сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Диагноз лабораторно подтвержден в региональном центре по надзору за корью и краснухой. «В настоящее время заболевший находится на стационарном лечении в медицинской организации инфекционного профиля», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что малыш не привит.
Сообщается, что ребенок прилетел в регион самолетом из Москвы в конце июня. Роспотребнадзор обратился к пассажирам рейса №1742 от 29 июня с просьбой пройти медобследование.
«В связи с тем, что вы находились в контакте с больным корью и имеете повышенный риск инфицирования, управление Роспотребнадзора по Сахалинской области просит вас обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту пребывания) для медицинского наблюдения. В случае появления признаков инфекционного заболевания не занимайтесь самолечением, оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в обращении.
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