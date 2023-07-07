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СК: в детских садах Орска отравились 36 детей, возбуждено уголовное дело
Фото: Вечерние Ведомости
В Орске в детских садах массово отравились дети. СК возбудил уголовное дело.
На данный момент известно о 36 детях с пищевым отравлением, среди них есть малыши в возрасте до шести лет.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что девять детей госпитализированы. По его данным, все дети в стабильном состоянии.
«Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медиков. У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведен контроль их состояния на дому», — сообщил глава региона в телеграм-канале.
По его данным, возможный источник пищевого отравления уже установлен. «Уже установлен предположительный источник отравления детей – это один продукт Новотроицкого молокозавода. Поставки всей продукции с этого предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств», — заявил Паслер.
В местных СМИ предположили, что дети могли отравиться йогуртом.
В местной администрации сообщили, что отравление произошло в детских садах, которые расположены в разных районах города.
По версии следствия, причиной отравления стало «ненадлежащее оказание услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их надлежащего качества для целей детского питания воспитанников дошкольных учреждений». Возбуждено уголовное дело.
На данный момент известно о 36 детях с пищевым отравлением, среди них есть малыши в возрасте до шести лет.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что девять детей госпитализированы. По его данным, все дети в стабильном состоянии.
«Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медиков. У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведен контроль их состояния на дому», — сообщил глава региона в телеграм-канале.
По его данным, возможный источник пищевого отравления уже установлен. «Уже установлен предположительный источник отравления детей – это один продукт Новотроицкого молокозавода. Поставки всей продукции с этого предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств», — заявил Паслер.
В местных СМИ предположили, что дети могли отравиться йогуртом.
В местной администрации сообщили, что отравление произошло в детских садах, которые расположены в разных районах города.
По версии следствия, причиной отравления стало «ненадлежащее оказание услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их надлежащего качества для целей детского питания воспитанников дошкольных учреждений». Возбуждено уголовное дело.
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