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Володин предложил пересадить депутатов и чиновников на отечественные машины
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Володин предложил обязать органы власти и бюджетные организации закупать отечественные автомобили, чтобы поддержать российский автопром. Также он высказался за то, чтобы пересадить депутатов на произведенные в России машины.
«Какие мы — такие и автомобили. Поэтому будем требовательными к автопрому. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим», — цитирует Володина Дума ТВ.
Он обратился к коллегам со словами «давайте постараемся, чтобы в целом все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления приняли участие в этом».
Уточняется, что министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал предложение Володина. По его словам, сотрудники ведомства готовы пересесть на отечественные автомобили.
Напомним, год назад Силуанов уже высказывался о том, что российских чиновников могут пересадить на «Лады». Разговор об этом зашел на сессии ПМЭФ. При этом Андрей Макаров, глава комитета ГД по бюджету и налогам, тогда заметил, что такая идея уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность». А сенатор Андрей Клишас после слов главы Минфина заявил: «ждём Силуанова в Совфед на Lada».
«Какие мы — такие и автомобили. Поэтому будем требовательными к автопрому. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим», — цитирует Володина Дума ТВ.
Он обратился к коллегам со словами «давайте постараемся, чтобы в целом все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления приняли участие в этом».
Уточняется, что министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал предложение Володина. По его словам, сотрудники ведомства готовы пересесть на отечественные автомобили.
Напомним, год назад Силуанов уже высказывался о том, что российских чиновников могут пересадить на «Лады». Разговор об этом зашел на сессии ПМЭФ. При этом Андрей Макаров, глава комитета ГД по бюджету и налогам, тогда заметил, что такая идея уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность». А сенатор Андрей Клишас после слов главы Минфина заявил: «ждём Силуанова в Совфед на Lada».
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