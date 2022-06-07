Сенатор Клишас заявил, что министра Силуанова «ждут в Совфед на Lada»
Россия и мир
Фото: официальный сайт Автоваз
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал предложение главы Минфина Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады».
«Ждём Силуанова в Совфед на Lada», — написал Клишас в телеграм-канале.
Сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» допустил, что чиновников могут пересадить на отечественные машины, так как риски бизнеса по реализации российских товаров должно взять на себя государство.
Между тем, в «АвтоВАЗе» после комментария Силуанова заявили, что готовы обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену иномаркам, не поставляющимся из-за санкций, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на официального представителя компании.
Сообщается, что у «АвтоВАЗа» есть представительский вариант Lada Vesta, выпущенный в 2015 году, — с улучшенной шумоизоляцией, мини-баром и портами USB для пассажиров заднего ряда.
«Ждём Силуанова в Совфед на Lada», — написал Клишас в телеграм-канале.
Сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» допустил, что чиновников могут пересадить на отечественные машины, так как риски бизнеса по реализации российских товаров должно взять на себя государство.
Между тем, в «АвтоВАЗе» после комментария Силуанова заявили, что готовы обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену иномаркам, не поставляющимся из-за санкций, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на официального представителя компании.
Сообщается, что у «АвтоВАЗа» есть представительский вариант Lada Vesta, выпущенный в 2015 году, — с улучшенной шумоизоляцией, мини-баром и портами USB для пассажиров заднего ряда.
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