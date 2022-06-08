Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ предложил пересадить чиновников на «Лады»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» допустил, что российских чиновников могут пересадить на «Лады».
Он заявил, что сегодня риски бизнеса по реализации отечественных товаров должно взять на себя государство.
«В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров — типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос», — сказал глава ведомства (цитата по РИА Новости).
При этом Андрей Макаров, глава комитета ГД по бюджету и налогам, задал вопрос, готово ли государство принимать риски по реализации таких товаров, а также покупать их, если они откажутся невостребованными. «Если мы пересадим работников государственных на "Лады"», — ответил Силуанов.
Макаров на это заметил, что такая идея уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность».
Он заявил, что сегодня риски бизнеса по реализации отечественных товаров должно взять на себя государство.
«В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров — типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос», — сказал глава ведомства (цитата по РИА Новости).
При этом Андрей Макаров, глава комитета ГД по бюджету и налогам, задал вопрос, готово ли государство принимать риски по реализации таких товаров, а также покупать их, если они откажутся невостребованными. «Если мы пересадим работников государственных на "Лады"», — ответил Силуанов.
Макаров на это заметил, что такая идея уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность».
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