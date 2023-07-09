Возрастное ограничение 18+
Пропавшую в Пермском крае группу туристов с детьми нашли, все живы
Фото: Вечерние Ведомости
В Пермском крае нашли пропавшую тургруппу, все живы и здоровы, сообщили власти.
«По данным Краевой службы спасения (на 14.40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья», — сообщил телеграм-канал министерства территориальной безопасности Пермского края.
Ранее в МЧС РФ заявили, что начаты поиски туристов, которые пропали во время сплава. В группе 22 человека, в том числе 11 детей. На их поиски отправился вертолет МЧС.
«По данным Краевой службы спасения (на 14.40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья», — сообщил телеграм-канал министерства территориальной безопасности Пермского края.
Ранее в МЧС РФ заявили, что начаты поиски туристов, которые пропали во время сплава. В группе 22 человека, в том числе 11 детей. На их поиски отправился вертолет МЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».