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МЧС: в Пермском крае пропали 22 туриста, половина из них — дети
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Пермском крае во время сплава по реке пропала тургруппа, в ее составе 22 туриста, включая 11 детей.
В МЧС начали поиски.
«Они следовали по реке Усьва от поселка Средняя Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора. На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям», — сообщили в МЧС России.
В готовности находится вертолет Ми-8.
В ведомстве уточнили, что тургруппа не была зарегистрирована в МЧС России.
В МЧС начали поиски.
«Они следовали по реке Усьва от поселка Средняя Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора. На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям», — сообщили в МЧС России.
В готовности находится вертолет Ми-8.
В ведомстве уточнили, что тургруппа не была зарегистрирована в МЧС России.
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