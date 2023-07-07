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СМИ: в Омске против полицейского, застрелившего шпица, возбудили уголовное дело

18.00 Понедельник, 10 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Омске против полицейского, застрелившего соседскую собаку на глазах у детей, завели уголовное дело.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Ранее агентство писало, что прошлым летом на даче полицейский поссорился со своей соседкой (причина ссоры не уточняется). Женщина, которая держит несколько собак разных пород, мыла машину около дома, рядом находились ее дети и животные. «В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего женщина увидела мертвого шпица», — сообщил источник агентства. По его данным, полицейский «все отрицал». В убитой собаке нашли дробь.

Уголовное дело возбуждено не было. После того, как история попала в СМИ, в полиции заявили о проверке и «о возможном увольнении» полковника.

Сегодня появилась информация, что уголовное дело все-таки возбуждено. «По убийству шпица полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными», — сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев от областного УМВД пока нет. Издание утверждает, что речь идет о начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области.

Напомним, на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело против жителя Красноярского края, который выбросил с девятого этажа пять кошек. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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