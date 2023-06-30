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СМИ: в Омской области полковник полиции застрелил шпица на глазах у детей

14.08 Четверг, 6 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Омской области полковник полиции застрелил соседского шпица на глазах у детей.

Это произошло ещё в июне прошлого года, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Уголовное дело возбуждено не было. Сейчас в полиции заявили «о возможном увольнении» полковника.

По данным агентства, прошлым летом на даче полицейский поссорился со своей соседкой (причина ссоры не уточняется). Женщина, которая держит несколько собак разных пород, мыла машину около дома, рядом находились ее дети и животные. «В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего женщина увидела мертвого шпица», — сообщил источник агентства. По его данным, полицейский «все отрицал». В убитой собаке нашли дробь.

Сообщается, что по этому факту полиция проводила проверку, однако было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Семья женщины, как утверждает собеседник агентства, после случившегося переехала.

«Решается вопрос об увольнении данного сотрудника из ОВД. Назначено проведение проверки», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В связи с чем дело снова появилось в поле зрения правоохранителей, не уточняется.

Издание утверждает, что речь идет о начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области.

Напомним, сегодня стало известно, что житель Красноярского края выбросил с девятого этажа пять кошек. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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