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Житель Красноярского края выбросил с девятого этажа пять кошек, возбуждено уголовное дело
Фото: Вечерние Ведомости
Житель Красноярского края выбросил с девятого этажа пять кошек. Из них выжила только одна.
Как сообщили в региональном ГУМВД, животных выбросил 41-летний мужчина. Ему не понравилось, что у его матери в квартире слишком много кошек.
«Злоумышленник пояснил, что он с супругой пришел в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился на родственницу из-за количества кошек, находящихся у нее дома. Он выкинул 5 животных, которые были на балконе, думая, что они упадут на дерево и разбегутся», — рассказали в полиции.
После этого «он испугался, что мать начнет ругаться» и вместе с женой ушел домой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет.
Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.
«Из 5 кошечек смогла выжить только одна, которая в настоящее время обрела любящего хозяина», — добавили в пресс-службе главка.
Как сообщили в региональном ГУМВД, животных выбросил 41-летний мужчина. Ему не понравилось, что у его матери в квартире слишком много кошек.
«Злоумышленник пояснил, что он с супругой пришел в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился на родственницу из-за количества кошек, находящихся у нее дома. Он выкинул 5 животных, которые были на балконе, думая, что они упадут на дерево и разбегутся», — рассказали в полиции.
После этого «он испугался, что мать начнет ругаться» и вместе с женой ушел домой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет.
Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.
«Из 5 кошечек смогла выжить только одна, которая в настоящее время обрела любящего хозяина», — добавили в пресс-службе главка.
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