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В Забайкалье число отравившихся мясом медведя выросло до 23
Фото: Вечерние Ведомости
В Забайкалье число отравившихся мясом медведя выросло до 23.
«По официально полученной информации в Каларском районе зарегистрировано 23 случая заболевания трихинеллезом, в т. ч. 4 среди детей до 17 лет. Лабораторно (методом ИФА) диагноз трихинеллез подтвержден у 16-ти заболевших», — сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
В лаборатории получены положительные результаты исследования на трихинеллез остатков мяса медведя (сырого и вяленного), которое было изъято у заболевших.
Управление Роспотребнадзора обратилось к населению с просьбой «не скрывать факт употребления мяса медведя, добытого в ст. Куанда Каларского района», и обращаться за медпомощью.
В прошлый вторник в региональном правительстве сообщили, что к врачам после употребления мяса медведя обратились 11 человек, в том числе двое детей.
Позже Роспотребнадзор заявил, что у жителей диагностировали трихинеллез (опасное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми мелкими червями трихинеллами).
«Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса дикого кабана, медведя, барсука и свинины. Инкубационный или скрытый период – от 3 до 45 дней, чаще 10-20 дней, после которого появляются характерные клинические симптомы болезни: лихорадка, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже; при тяжелом течении заболевания возможны поражения миокарда, легких, центральной нервной системы», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что при употреблении мяса диких животных необходимо варить (кипятить) мясо не менее 2,5 – 3 часов, при толщине куска, не превышающей 8 см.
«По официально полученной информации в Каларском районе зарегистрировано 23 случая заболевания трихинеллезом, в т. ч. 4 среди детей до 17 лет. Лабораторно (методом ИФА) диагноз трихинеллез подтвержден у 16-ти заболевших», — сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
В лаборатории получены положительные результаты исследования на трихинеллез остатков мяса медведя (сырого и вяленного), которое было изъято у заболевших.
Управление Роспотребнадзора обратилось к населению с просьбой «не скрывать факт употребления мяса медведя, добытого в ст. Куанда Каларского района», и обращаться за медпомощью.
В прошлый вторник в региональном правительстве сообщили, что к врачам после употребления мяса медведя обратились 11 человек, в том числе двое детей.
Позже Роспотребнадзор заявил, что у жителей диагностировали трихинеллез (опасное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми мелкими червями трихинеллами).
«Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса дикого кабана, медведя, барсука и свинины. Инкубационный или скрытый период – от 3 до 45 дней, чаще 10-20 дней, после которого появляются характерные клинические симптомы болезни: лихорадка, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже; при тяжелом течении заболевания возможны поражения миокарда, легких, центральной нервной системы», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что при употреблении мяса диких животных необходимо варить (кипятить) мясо не менее 2,5 – 3 часов, при толщине куска, не превышающей 8 см.
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