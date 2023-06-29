Возрастное ограничение 18+
Роспотребнадзор: у жителей Забайкалья, употреблявших медвежатину, диагностировали опасный трихинеллез
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Роспотребнадзор заявил, что у жителей Забайкалья, употреблявших медвежатину, диагностировали трихинеллез.
В ведомстве подтвердили, что заболевшие употребляли мясо медведя. «В Каларском районе зарегистрирована групповая заболеваемость трихинеллезом. Лабораторно (методом ИФА) диагноз трихинеллез подтвержден у 4-х заболевших жителей ст. Куанда Каларского района, 11-ти обратившимся и активно выявленным установлено подозрение на заболевание», — заявили в ведомстве во вторник.
Мясо не прошло ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку. «В настоящее время основная задача – это выявить как можно скорее всех людей, которые употребляли в пищу возможно зараженное мясо медведя», — добавили в Роспотребнадзоре.
Трихинеллез — опасное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми мелкими червями (трихинеллами), характеризуется лихорадкой, выраженными проявлениями аллергии и симптомами поражения поперечно-полосатой мускулатуры личинками паразита, уточнили в ведомстве.
«В кишечнике человека или животных личинки трихинелл превращаются в половозрелых самцов и самок, а те в свою очередь производят личинки, которые мигрируют через лимфатическую систему в кровь и попадают в мышцы. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса зараженного дикого кабана, медведя, барсука и свинины», — добавили в Роспотребнадзоре по региону.
Ранее в региональном правительстве сообщили, что к врачам обратились 11 человек, в том числе двое детей.
В ведомстве подтвердили, что заболевшие употребляли мясо медведя. «В Каларском районе зарегистрирована групповая заболеваемость трихинеллезом. Лабораторно (методом ИФА) диагноз трихинеллез подтвержден у 4-х заболевших жителей ст. Куанда Каларского района, 11-ти обратившимся и активно выявленным установлено подозрение на заболевание», — заявили в ведомстве во вторник.
Мясо не прошло ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку. «В настоящее время основная задача – это выявить как можно скорее всех людей, которые употребляли в пищу возможно зараженное мясо медведя», — добавили в Роспотребнадзоре.
Трихинеллез — опасное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми мелкими червями (трихинеллами), характеризуется лихорадкой, выраженными проявлениями аллергии и симптомами поражения поперечно-полосатой мускулатуры личинками паразита, уточнили в ведомстве.
«В кишечнике человека или животных личинки трихинелл превращаются в половозрелых самцов и самок, а те в свою очередь производят личинки, которые мигрируют через лимфатическую систему в кровь и попадают в мышцы. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса зараженного дикого кабана, медведя, барсука и свинины», — добавили в Роспотребнадзоре по региону.
Ранее в региональном правительстве сообщили, что к врачам обратились 11 человек, в том числе двое детей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института
25 июня 2023
25 июня 2023