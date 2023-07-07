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В Новосибирской области объявили режим ЧС из-за засухи
Фото: Вечерние Ведомости
В Новосибирской области с 11 июля вводят режим ЧС из-за засухи.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, на территории области в апреле-июне 2023 года был дефицит осадков, аномально жаркая погода, возникли атмосферная и почвенная засухи, суховеи.
«Дефицит осадков на большей части территории области привел к потере влаги из почвы, в ряде районов создались напряженные условия для первоначального роста и развития яровых культур, отрастания многолетних трав на сенокосах и пастбищах. Крайне неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур сохраняются», – заявил глава министерства Евгений Лещенко.
Добавим, что мэрия Сочи в понедельник ввела режим ЧС из-за сильных ливней. На Кубани из-за непогоды затоплены дороги, закрыты пляжи, людей эвакуируют из зон подтопления.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, на территории области в апреле-июне 2023 года был дефицит осадков, аномально жаркая погода, возникли атмосферная и почвенная засухи, суховеи.
«Дефицит осадков на большей части территории области привел к потере влаги из почвы, в ряде районов создались напряженные условия для первоначального роста и развития яровых культур, отрастания многолетних трав на сенокосах и пастбищах. Крайне неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур сохраняются», – заявил глава министерства Евгений Лещенко.
Добавим, что мэрия Сочи в понедельник ввела режим ЧС из-за сильных ливней. На Кубани из-за непогоды затоплены дороги, закрыты пляжи, людей эвакуируют из зон подтопления.
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