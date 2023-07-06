На Кубани из-за непогоды затоплены дороги, закрыты пляжи, людей эвакуируют

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На Кубани вторые сутки продолжаются сильные ливни.В поселке Мирном Краснодарского края остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения.«Граждан, пожелавших покинуть жилье, эвакуируют. В пунктах временного размещения — 66 человек», — сообщили утром в понедельник в МЧС РФ. Для откачки воды применяется спецтехника.Мэрия Сочи в понедельник ввела режим ЧС в поселке Мирный.На территории Сочи сохраняется штормовое предупреждение. Купание на пляжах запрещено. Участок федеральной трассы А-147 Адлер — Веселое перекрыт из-за затопления проезжей части.В реке Хорота в Адлерском районе вода достигла опасной отметки, накануне там включали сирены. По данным синоптиков, в Адлере вечером в воскресенье выпало 100 мм осадков (месячная норма).Утром в воскресенье в сочинском микрорайоне Хоста были подтоплены два многоквартирных дома, в СМИ сообщали о том, что около десяти машин унесло дождями в обрыв.Кроме того, работа Керченской переправы была приостановлена из-за сильного ветра.Ранее синоптики предупредили о ливнях, ветре и граде в регионе.