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Глава Омской области уволил министра цифрового развития
Фото: Вечерние Ведомости
Глава Омской области Виталий Хоценко уволил министра цифрового развития.
Одна из причин — «множественные вопросы со стороны правоохранительных органов», заявил Хоценко.
«Сегодня принял решение об освобождении от должности министра цифрового развития и связи Омской области Андрея Александровича Ключенко. Причин много: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей», — написал Хоценко в телеграм-канале, добавив, что «такие люди в команде не нужны».
Ключенко был назначен министром цифрового развития и связи в октябре 2022 года. На сайте правительства региона на данный момент он уже не значится главой ведомства.
Хоценко назначен врио губернатора 29 марта 2023 года.
Добавим, что глава региона не уточнил, какие именно «множественные вопросы» поступали министру со стороны правоохранительных органов.
Одна из причин — «множественные вопросы со стороны правоохранительных органов», заявил Хоценко.
«Сегодня принял решение об освобождении от должности министра цифрового развития и связи Омской области Андрея Александровича Ключенко. Причин много: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей», — написал Хоценко в телеграм-канале, добавив, что «такие люди в команде не нужны».
Ключенко был назначен министром цифрового развития и связи в октябре 2022 года. На сайте правительства региона на данный момент он уже не значится главой ведомства.
Хоценко назначен врио губернатора 29 марта 2023 года.
Добавим, что глава региона не уточнил, какие именно «множественные вопросы» поступали министру со стороны правоохранительных органов.
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