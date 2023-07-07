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СМИ: в Китае мужчина с ножом напал на детский сад, есть погибшие
Фото: Вечерние Ведомости
В южной провинции Китая Гуандун мужчина с ножом напал на детский сад.
По сообщениям СМИ, погибли шесть человек. Еще как минимум трое ранены.
СМИ со ссылкой на отдел общественной безопасности уезда Кайцзян пишут, что нападение произошло в понедельник в 7:40 утра по местному времени. Предположительно, нападавший — 25-летний мужчина, вооруженный ножом.
Информация уточняется.
По сообщениям СМИ, погибли шесть человек. Еще как минимум трое ранены.
СМИ со ссылкой на отдел общественной безопасности уезда Кайцзян пишут, что нападение произошло в понедельник в 7:40 утра по местному времени. Предположительно, нападавший — 25-летний мужчина, вооруженный ножом.
Информация уточняется.
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03 июля 2023
03 июля 2023