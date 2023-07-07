СМИ: в Китае мужчина с ножом напал на детский сад, есть погибшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В южной провинции Китая Гуандун мужчина с ножом напал на детский сад.По сообщениям СМИ, погибли шесть человек. Еще как минимум трое ранены.СМИ со ссылкой на отдел общественной безопасности уезда Кайцзян пишут, что нападение произошло в понедельник в 7:40 утра по местному времени. Предположительно, нападавший — 25-летний мужчина, вооруженный ножом.Информация уточняется.