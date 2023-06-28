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СК: в Киселевске мужчина ранил ножом двух сотрудников в отделе полиции
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Киселевске Кемеровской области мужчина с ножом пришел в отдел полиции. Его попытались задержать, однако он успел ранить двух полицейских и скрылся.
«7 июля в отдел полиции "Красный камень" Отдела МВД России по г. Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения сотрудниками полиции предпринята попытка задержания мужчины, в ходе которой он нанес имеющимся у него ножом удары двум сотрудникам правоохранительного органа, после чего с места происшествия скрылся», — сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что местонахождение нападавшего уже установлено, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Сообщается, что потерпевшим оказана медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В местных СМИ пишут, что нападавший пришел в отдел полиции якобы с двумя ножами.
«7 июля в отдел полиции "Красный камень" Отдела МВД России по г. Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения сотрудниками полиции предпринята попытка задержания мужчины, в ходе которой он нанес имеющимся у него ножом удары двум сотрудникам правоохранительного органа, после чего с места происшествия скрылся», — сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что местонахождение нападавшего уже установлено, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Сообщается, что потерпевшим оказана медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В местных СМИ пишут, что нападавший пришел в отдел полиции якобы с двумя ножами.
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