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В Чите сержант получил условный срок за мошенничество с выплатой в три миллиона рублей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Старший сержант из Читы подрался с сослуживцем и получил три миллиона за «боевое ранение».
Суд назначил ему три года условно за мошенничество.
«Военнослужащий, получив травму в ходе драки с сослуживцем, сообщил медицинским работникам и командованию ложные сведения о получении травмы якобы при выполнении специальных задач в ходе специальной военной операции, после чего, обратившись с рапортом, получил единовременную выплату в размере 3 000 000 рублей», — сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.
Читинский гарнизонный военный суд признал старшего сержанта виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).
Наказание — лишение свободы на три года условно с испытательным сроком два года и штрафом в 300 000 рублей.
«Похищенные денежные средства старший сержант возместил в полном объеме», — сообщили в суде.
Суд назначил ему три года условно за мошенничество.
«Военнослужащий, получив травму в ходе драки с сослуживцем, сообщил медицинским работникам и командованию ложные сведения о получении травмы якобы при выполнении специальных задач в ходе специальной военной операции, после чего, обратившись с рапортом, получил единовременную выплату в размере 3 000 000 рублей», — сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.
Читинский гарнизонный военный суд признал старшего сержанта виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).
Наказание — лишение свободы на три года условно с испытательным сроком два года и штрафом в 300 000 рублей.
«Похищенные денежные средства старший сержант возместил в полном объеме», — сообщили в суде.
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