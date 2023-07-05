Возрастное ограничение 18+
Половина жителей США считают, что идеальный возраст для президента — 50 лет
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Почти половина американцев (49%) считают, что идеальный возраст для президента — 50 лет.
Данные опроса приводит Pew Research Center (исследовательский центр в Вашингтоне).
Почти четверть опрошенных (24%) называют идеальным возраст 60 лет.
17% отметили, что президенту должно быть «около 40 лет».
Только 3% американцев предпочитают, чтобы президенту было «за 70 или больше».
Столько же, 3 %, назвали идеальным возраст 30 лет (при этом минимальный возраст кандидата в президенты в США — 35 лет).
В опросе приняли участие 5 115 жителей США. Авторы исследования подчеркнули, что респондентам задавали вопрос «о наилучшем возрасте для президентов в целом».
Напомним, ранее «Вечерние ведомости» провели опрос среди читателей на тему возрастного ценза для кандидатов в президенты. На вопрос «Нужен ли возрастной ценз для кандидатов на должность глав государств (любой страны мира, включая Россию)»:
31% ответили «Да, предельный — менее 60 лет»
30% ответили «Да, предельный — 65»
23% ответили «Да, предельный возраст — 70 лет».
4% опрошенных назвали предельным возраст 80 лет.
11% считают, что возрастной ценз не нужен.
Данные опроса приводит Pew Research Center (исследовательский центр в Вашингтоне).
Почти четверть опрошенных (24%) называют идеальным возраст 60 лет.
17% отметили, что президенту должно быть «около 40 лет».
Только 3% американцев предпочитают, чтобы президенту было «за 70 или больше».
Столько же, 3 %, назвали идеальным возраст 30 лет (при этом минимальный возраст кандидата в президенты в США — 35 лет).
В опросе приняли участие 5 115 жителей США. Авторы исследования подчеркнули, что респондентам задавали вопрос «о наилучшем возрасте для президентов в целом».
Напомним, ранее «Вечерние ведомости» провели опрос среди читателей на тему возрастного ценза для кандидатов в президенты. На вопрос «Нужен ли возрастной ценз для кандидатов на должность глав государств (любой страны мира, включая Россию)»:
31% ответили «Да, предельный — менее 60 лет»
30% ответили «Да, предельный — 65»
23% ответили «Да, предельный возраст — 70 лет».
4% опрошенных назвали предельным возраст 80 лет.
11% считают, что возрастной ценз не нужен.
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