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В Бурятии на реке Снежная перевернулись четыре катамарана с туристами
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Бурятии при сплаве по реке Снежная перевернулись четыре катамарана с туристами.
По информации на данный момент, спастись удалось троим.
Судьба пятерых неизвестна, сообщили в региональном управлении МЧС.
Катамараны перевернулись вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района.
На место выехали спасатели. Информация уточняется.
По информации на данный момент, спастись удалось троим.
Судьба пятерых неизвестна, сообщили в региональном управлении МЧС.
Катамараны перевернулись вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района.
На место выехали спасатели. Информация уточняется.
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