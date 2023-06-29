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Евро выше 100 рублей на бирже, доллар — выше 92 рублей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных торгов Московской биржи.
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