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Роструд запустил сервис для устранения споров между работниками и работодателями

17.29 Среда, 5 июля 2023
Фото: скриншот главной страницы портала
Роструд объявил, что на портале «Онлайнинспекция.рф» запущен новый сервис, который поможет урегулировать разногласия между работником и работодателем.

Предполагается, что спор можно будет попытаться решить до обращения в трудовую инспекцию.

«С помощью сервиса работник, который считает, что его трудовые права нарушены, может направить обращение напрямую своему работодателю с целью предварительного решения проблемы, а не сразу в инспекцию труда. Если в течение 10 рабочих дней вопрос не получается урегулировать, тогда система поможет перенаправить обращение непосредственно в гострудинспекцию региона», — пояснил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Чтобы отправить обращение, работник должен быть зарегистрирован на портале. Следует указать e-mail и ИНН работодателя, указать тему и заполнить форму обращения.

Уточняется, что работодатель также должен быть зарегистрирован на портале. Он получит обращение от работника о проблеме и сможет ответить непосредственно через портал.

Что думают в профсоюзах

В профсоюзах этот сервис назвали дополнительным инструментом, который имеет как плюсы, так и минусы.

«С одной стороны, очевидно желание чиновников разгрузить трудовые инспекции. Могу предположить, что это может быть связано с потоком жалоб, чиновники не справляются. Тем самым сотрудникам предлагают решать трудовые проблемы самим, между собой, но при этом не в рабочем чате, а с помощью официального ресурса, который придает спору значимости. Это поможет избежать лишней бюрократии с трудовой инспекцией, а трудовые споры, как мне кажется, будут решаться быстрее. Если же проблема не решается, что называется, полюбовно, то в дело вмешивается "тяжелая артиллерия" в виде госинспекции. С другой стороны, получить жалобу через этот ресурс, насколько я понимаю, может только зарегистрированный работодатель. Но пока непонятно, зачем работодателям регистрироваться, ведь вряд ли кто-то из них хочет, чтобы работники завалили их жалобами по работе», — поделился мнением один из представителей профсоюза работников высшей школы.

Добавим, что некоторые представители профсоюзов, с которыми мы поговорили, утверждают, что большинство трудовых споров на предприятиях предпочитают решать «по старинке» (в кабинете начальства и в профкомах) и скептически относятся к востребованности цифровых сервисов. Между тем, молодые представители профсоюзов (до 30 лет), напротив, оценивают подобные сервисы с энтузиазмом.

Отмечается, что сервис о трудовых разногласиях пока работает в тестовом режиме.

Напомним, портал Онлайнинспекция.рф был создан в 2013 году. Эта система интерактивных сервисов, которые позволяют обратиться в инспекцию труда, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений или провести самопроверку своей организации. На портале есть такие инструменты, как «Дежурный инспектор», «Проверь трудовой договор», «Банк типовых документов» и другие.

По данным портала, чаще всего пользователи ресурса обращаются с жалобами на задержки зарплат.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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