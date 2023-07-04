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В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу пешеходов, ранены семь человек
Фото: Вечерние Ведомости
В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу пешеходов.
По данным The Jerusalem Post, ранены как минимум семь человек.
Сообщается, что после наезда произошла стрельба. Также, по некоторым данным, водитель успел нанести ножевые ранения одному из пешеходов, а затем был застрелен «местным жителем». Сообщается, что водитель машины скончался от полученных ран.
В правоохранительных органах назвали произошедшее терактом. Мотивы преступника выясняются.
Врачи на месте ЧП оказывают помощь пострадавшим.
По данным The Jerusalem Post, ранены как минимум семь человек.
Сообщается, что после наезда произошла стрельба. Также, по некоторым данным, водитель успел нанести ножевые ранения одному из пешеходов, а затем был застрелен «местным жителем». Сообщается, что водитель машины скончался от полученных ран.
В правоохранительных органах назвали произошедшее терактом. Мотивы преступника выясняются.
Врачи на месте ЧП оказывают помощь пострадавшим.
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