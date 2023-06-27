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В Санкт-Петербурге с апреля введут курортный сбор — 100 рублей в сутки
Фото: Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге с апреля следующего года введут курортный сбор, который составит 100 рублей в сутки. Соответствующий закон подписал губернатор Беглов.
В целом «эксперимент по развитию курортной инфраструктуры» начнется с 1 октября уже в этом году, сообщили в администрации Санкт-Петербурга (однако до конца марта следующего года курортный сбор составит 0 рублей в сутки).
«В соответствии с Законом Санкт‑Петербурга "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на всей территории Санкт‑Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. Законом вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека:
с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года — 0 рублей в сутки;
с 1 апреля 2024 года — 100 рублей в сутки», — говорится в сообщении администрации.
Там уточнили, что за первый день заезда курортный сбор взиматься не будет.
Кроме того, закон устанавливает более 20 льготных категорий, которые будут полностью освобождены от сбора. Это те, кто постоянно работает на территории города (на основании трудового договора или служебного контракта), те, кто имеет место жительства на территории города, ветераны боевых действий, многодетные семьи и другие.
Курортный сбор будут направлять в бюджет Санкт-Петербурга. Средства хотят использовать «исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры», утверждают местные власти.
В целом «эксперимент по развитию курортной инфраструктуры» начнется с 1 октября уже в этом году, сообщили в администрации Санкт-Петербурга (однако до конца марта следующего года курортный сбор составит 0 рублей в сутки).
«В соответствии с Законом Санкт‑Петербурга "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на всей территории Санкт‑Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. Законом вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека:
с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года — 0 рублей в сутки;
с 1 апреля 2024 года — 100 рублей в сутки», — говорится в сообщении администрации.
Там уточнили, что за первый день заезда курортный сбор взиматься не будет.
Кроме того, закон устанавливает более 20 льготных категорий, которые будут полностью освобождены от сбора. Это те, кто постоянно работает на территории города (на основании трудового договора или служебного контракта), те, кто имеет место жительства на территории города, ветераны боевых действий, многодетные семьи и другие.
Курортный сбор будут направлять в бюджет Санкт-Петербурга. Средства хотят использовать «исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры», утверждают местные власти.
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