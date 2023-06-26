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В Приамурье число отравившихся в детском лагере выросло до 115
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Приамурье число отравившихся в детском оздоровительном лагере «Белые горы» выросло до 115.
«Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) — 115 человек, из них 110 детей, 2 взрослых (вожатые) и 3 носителя вируса», — заявили во вторник в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось о 70 пострадавших.
В ведомстве уточнили, что причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, в биологическом материале которого выявлен возбудитель норовируса. Также возбудитель выявлен в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей.
«На 10 часов 4 июля на лечении в стационарах области остаётся 4 пострадавших (3 детей и 1 вожатый) из 21, поступивших ранее. Остальные дети выписаны и находятся дома под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Деятельность лагеря по решению суда приостановлена на 60 суток.
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Белые горы» расположен на берегу реки Бурея, туда приезжают дети из Амурской области и с Дальнего востока. Ежегодно в лагере отдыхают более 1000 детей.
«Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) — 115 человек, из них 110 детей, 2 взрослых (вожатые) и 3 носителя вируса», — заявили во вторник в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось о 70 пострадавших.
В ведомстве уточнили, что причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, в биологическом материале которого выявлен возбудитель норовируса. Также возбудитель выявлен в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей.
«На 10 часов 4 июля на лечении в стационарах области остаётся 4 пострадавших (3 детей и 1 вожатый) из 21, поступивших ранее. Остальные дети выписаны и находятся дома под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Деятельность лагеря по решению суда приостановлена на 60 суток.
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Белые горы» расположен на берегу реки Бурея, туда приезжают дети из Амурской области и с Дальнего востока. Ежегодно в лагере отдыхают более 1000 детей.
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