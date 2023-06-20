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В амурском оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Амурской области в оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей.
«Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском лагере "Белые горы". По предварительной информации в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей», — сообщили в региональной прокуратуре.
Всего в лагере отдыхает 273 несовершеннолетних, уточнили в ведомстве. На место происшествия выехал прокурор Бурейского района.
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Белые горы» расположен на берегу реки Бурея, туда приезжают дети из Амурской области и Дальнего востока. Ежегодно в лагере отдыхают более 1000 детей.
«Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском лагере "Белые горы". По предварительной информации в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей», — сообщили в региональной прокуратуре.
Всего в лагере отдыхает 273 несовершеннолетних, уточнили в ведомстве. На место происшествия выехал прокурор Бурейского района.
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Белые горы» расположен на берегу реки Бурея, туда приезжают дети из Амурской области и Дальнего востока. Ежегодно в лагере отдыхают более 1000 детей.
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