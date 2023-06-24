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В Башкирии на двоих детей напал рой пчел, врачи извлекли 465 жал
Россия и мир
Фото: Детская больница Стерлитамака
В Башкирии на двоих братьев напал рой пчел. Детей госпитализировали в детскую больницу Стерлитамака.
В больнице рассказали, что 26 июня два брата из села Ахмерово гуляли на поляне в лесу, где на них напал рой домашних пчел.
«Дети получили многочисленные укусы. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до своего дома, где сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребенка», — рассказали в больнице.
Мальчикам оказали первую помощь в деревенском медпункте, а затем на скорой отвезли в отделение реанимации Детской больницы Стерлитамака.
«В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы», — говорят в больнице.
По словам врачей, детям повезло, так как обошлось без осложнений. «У подобных случаев могут быть серьезные последствия. Недавно к нам поступил ребенок с одним укусом в лицо, и его состояние было гораздо хуже из-за признаков анафилактического шока. В нашем случае у мальчиков не проявилось аллергической реакции на пчелиный яд, им повезло и их состояние стабильное — без серьезных клинических симптомов», — цитируют в больнице врача Григория Сааряна.
Братья пока остаются под наблюдением медиков.
В больнице рассказали, что 26 июня два брата из села Ахмерово гуляли на поляне в лесу, где на них напал рой домашних пчел.
«Дети получили многочисленные укусы. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до своего дома, где сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребенка», — рассказали в больнице.
Мальчикам оказали первую помощь в деревенском медпункте, а затем на скорой отвезли в отделение реанимации Детской больницы Стерлитамака.
«В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы», — говорят в больнице.
По словам врачей, детям повезло, так как обошлось без осложнений. «У подобных случаев могут быть серьезные последствия. Недавно к нам поступил ребенок с одним укусом в лицо, и его состояние было гораздо хуже из-за признаков анафилактического шока. В нашем случае у мальчиков не проявилось аллергической реакции на пчелиный яд, им повезло и их состояние стабильное — без серьезных клинических симптомов», — цитируют в больнице врача Григория Сааряна.
Братья пока остаются под наблюдением медиков.
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