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Глава Мегиона в ХМАО скончался на 70-м году жизни
Россия и мир
Фото: администрация города Мегиона
Глава Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе скончался после продолжительной болезни.
Об этом сообщили в администрации города.
«29 июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека», — говорится в сообщении.
Дейнека возглавил Мегион в 2015 году.
«К огромному сожалению тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия <...> Администрация города выражает искренние соболезнования семье Олега Александровича, детям, внукам, родным и близким», — сообщили в администрации города.
Об этом сообщили в администрации города.
«29 июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека», — говорится в сообщении.
Дейнека возглавил Мегион в 2015 году.
«К огромному сожалению тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия <...> Администрация города выражает искренние соболезнования семье Олега Александровича, детям, внукам, родным и близким», — сообщили в администрации города.
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