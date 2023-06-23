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В центре Томска застрелили взрослого медведя
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Жители Томска минувшей ночью заметили взрослого медведя на центральных улицах города.
О появлении дикого зверя сообщили в департамент охотничьего хозяйства и в полицию. Медведя решили застрелить.
«Незамедлительно специалисты комитета охоты прибыли на место нахождения опасного зверя, оцепленного сотрудниками полиции. В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан сотрудниками правоохранительных органов было принято решение о применении огнестрельного оружия для обезвреживания дикого животного», — заявили в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.
Там добавили, что «после осмотра ветеринарными специалистами туша медведя была направлена на утилизацию в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами».
Судя по видео, опубликованном в соцсетях, медведь бегал по безлюдным тротуарам и купался в лужах.
О появлении дикого зверя сообщили в департамент охотничьего хозяйства и в полицию. Медведя решили застрелить.
«Незамедлительно специалисты комитета охоты прибыли на место нахождения опасного зверя, оцепленного сотрудниками полиции. В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан сотрудниками правоохранительных органов было принято решение о применении огнестрельного оружия для обезвреживания дикого животного», — заявили в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.
Там добавили, что «после осмотра ветеринарными специалистами туша медведя была направлена на утилизацию в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами».
Судя по видео, опубликованном в соцсетях, медведь бегал по безлюдным тротуарам и купался в лужах.
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