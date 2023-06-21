Возрастное ограничение 18+
В Кемеровской области ищут троих детей, пропавших при спуске с пика Поднебесный
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело после пропажи трех подростков.
Дети потерялись в среду, они шли в составе тургруппы. «По предварительной информации, 28 июня текущего года при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое детей в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперёд. Подростки должны были прийти в приют "Рыбаковский", однако туда не вернулись, на связь не выходят. На место происшествия выехала следственная группа», — сообщили в региональном СУ СК.
В региональном главке МВД уточнили, что в тайге потерялись 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин.
Поиски ведут следователи, полиция, МЧС и волонтеры. Сформированы четыре поисковых группы, которые ищут детей у горной тропы, ближайшего поселка и реки. «Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», — добавили в МВД.
Прокуратура области проводит проверку соблюдения законодательства о туристской деятельности, защите прав и свобод несовершеннолетних.
Пик Поднебесный — вершина горной цепи Поднебесные Зубья на территории Кузбасса, на границе с Хакасией, у его подножия — субальпийские луга и горная тундра. Ближайший город — Междуреченск, находится в 60 км.
Дети потерялись в среду, они шли в составе тургруппы. «По предварительной информации, 28 июня текущего года при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое детей в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперёд. Подростки должны были прийти в приют "Рыбаковский", однако туда не вернулись, на связь не выходят. На место происшествия выехала следственная группа», — сообщили в региональном СУ СК.
В региональном главке МВД уточнили, что в тайге потерялись 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин.
Поиски ведут следователи, полиция, МЧС и волонтеры. Сформированы четыре поисковых группы, которые ищут детей у горной тропы, ближайшего поселка и реки. «Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», — добавили в МВД.
Прокуратура области проводит проверку соблюдения законодательства о туристской деятельности, защите прав и свобод несовершеннолетних.
Пик Поднебесный — вершина горной цепи Поднебесные Зубья на территории Кузбасса, на границе с Хакасией, у его подножия — субальпийские луга и горная тундра. Ближайший город — Междуреченск, находится в 60 км.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».