Возрастное ограничение 18+
В российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины».
Об этом заявила представитель Минпросвещения в рамках круглого стола по теме «ОБЖ И НВП в школьной программе», который состоялся в Госдуме.
Планируется, что новый предмет появится в школах с 1 сентября 2024 года. Сейчас формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, заявила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, пишут РИА Новости.
В рабочую группу, как сообщается, войдут представители министерства обороны и МЧС. «Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно», — цитирует чиновницу агентство.
По ее словам, планируется переименовать предмет ОБЖ и дополнить его «составляющей частью патриотического воспитания».
Об этом заявила представитель Минпросвещения в рамках круглого стола по теме «ОБЖ И НВП в школьной программе», который состоялся в Госдуме.
Планируется, что новый предмет появится в школах с 1 сентября 2024 года. Сейчас формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, заявила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, пишут РИА Новости.
В рабочую группу, как сообщается, войдут представители министерства обороны и МЧС. «Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно», — цитирует чиновницу агентство.
По ее словам, планируется переименовать предмет ОБЖ и дополнить его «составляющей частью патриотического воспитания».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».