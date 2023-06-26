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В Нижнем Новгороде на территории производственного предприятия крупный пожар
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде на территории производственного предприятия крупный пожар.
Горит фура и несколько гаражей на площади 800 кв.м., сообщили в МЧС.
«В 9.45 поступило сообщение о пожаре по адресу Н.Новгород, шоссе Жиркомбината, 22. Горит фура и несколько гаражей. К тушению пожара привлекаются 51 человек и 14 единиц техники», — сообщили в ведомстве.
На место следует пожарный поезд.
По информации РИА Новости, пострадал один человек. Агентство со ссылкой на экстренные службы пишет, что загорелась цистерна с толуолом.
В МЧС заявили, что проведены замеры воздуха, угрозы жителям расположенных рядом домов нет.
Горит фура и несколько гаражей на площади 800 кв.м., сообщили в МЧС.
«В 9.45 поступило сообщение о пожаре по адресу Н.Новгород, шоссе Жиркомбината, 22. Горит фура и несколько гаражей. К тушению пожара привлекаются 51 человек и 14 единиц техники», — сообщили в ведомстве.
На место следует пожарный поезд.
По информации РИА Новости, пострадал один человек. Агентство со ссылкой на экстренные службы пишет, что загорелась цистерна с толуолом.
В МЧС заявили, что проведены замеры воздуха, угрозы жителям расположенных рядом домов нет.
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