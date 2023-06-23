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В Подмосковье мужчина открыл огонь по полицейским, один сотрудник погиб
Россия и мир
Фото: ГСУ СК по Московской области
В Подмосковье в городском округе Орехово-Зуево мужчина открыл огонь по полицейским. Один сотрудник скончался, еще один госпитализирован.
Стрельба произошла накануне во время задержания.
«По данным следствия, 28 июня в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее 5 выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», — сообщили в СК по региону. Данных о состоянии госпитализированного полицейского пока нет.
Задержан 26-летний подозреваемый. С ним проводятся следственные действия.
Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных.
Стрельба произошла накануне во время задержания.
«По данным следствия, 28 июня в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее 5 выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», — сообщили в СК по региону. Данных о состоянии госпитализированного полицейского пока нет.
Задержан 26-летний подозреваемый. С ним проводятся следственные действия.
Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных.
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