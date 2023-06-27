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МЧС: пропавший в тайге Приамурья 11-летний мальчик найден живым
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Амурской области
Пропавший в тайге Приамурья 11-летний мальчик найден живым.
Ребенок пропал во вторник днем. «О помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся», — сообщили накануне в МЧС РФ.
На поиски отправились спасатели, кинологи, волонтеры. Был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в поисковых работах участвовали около 70 человек и два десятка единиц техники. Поиски велись в том числе с помощью беспилотников, плавсредств, квадроциклов и частного самолета.
В региональном управлении МЧС сообщили, что мальчик был найден в лесу сводной поисковой группой. «В настоящее время ребенок доставляется на вездеходе к месту стоянки вертолета, бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России он будет доставлен в пгт. Архара и передан медикам для обследования и оказания в случае необходимости медицинской помощи», — сообщили в МЧС по региону.
Поиски осложнялись труднодоступностью местности. Мальчик провел всю ночь в тайге под дождем.
Ребенок пропал во вторник днем. «О помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся», — сообщили накануне в МЧС РФ.
На поиски отправились спасатели, кинологи, волонтеры. Был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в поисковых работах участвовали около 70 человек и два десятка единиц техники. Поиски велись в том числе с помощью беспилотников, плавсредств, квадроциклов и частного самолета.
В региональном управлении МЧС сообщили, что мальчик был найден в лесу сводной поисковой группой. «В настоящее время ребенок доставляется на вездеходе к месту стоянки вертолета, бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России он будет доставлен в пгт. Архара и передан медикам для обследования и оказания в случае необходимости медицинской помощи», — сообщили в МЧС по региону.
Поиски осложнялись труднодоступностью местности. Мальчик провел всю ночь в тайге под дождем.
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