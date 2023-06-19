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Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух независимых депутатов
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Горсовет Новосибирска в среду лишил мандатов двух независимых депутатов «в связи с утратой доверия».
Речь идет о Сергее Бойко*, который ранее был признан иностранным агентом, и Хельге Пироговой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело «о распространении фейков» об армии. Оба депутата находятся за пределами России.
Формально претензии возникли к непредоставлению сведений о доходах, комиссия горсовета посчитала, что в действиях депутатов «имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции».
Хельга Пирогова заявила местным журналистам, что не согласна с решением коллег и намерена обратиться в суд.
Другой депутат, Антон Картавин, обратил внимание на то, что в одно время с заседанием Горсовета в Заксобрании региона начали рассмотрение вопроса о референдуме по возврату прямых выборов мэров.
«Предварительно комитетом было решено, что прямые выборы нельзя вернуть, так как депутаты уже этот вопрос рассмотрели. Утверждение крайне спорное, и голоса в комитете разделились, 4 за и 2 против. Теперь вопрос о референдуме рассмотрит сессия Законодательного собрания», — отметил депутат.
*Минюст внес в реестр иностранных агентов
Речь идет о Сергее Бойко*, который ранее был признан иностранным агентом, и Хельге Пироговой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело «о распространении фейков» об армии. Оба депутата находятся за пределами России.
Формально претензии возникли к непредоставлению сведений о доходах, комиссия горсовета посчитала, что в действиях депутатов «имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции».
Хельга Пирогова заявила местным журналистам, что не согласна с решением коллег и намерена обратиться в суд.
Другой депутат, Антон Картавин, обратил внимание на то, что в одно время с заседанием Горсовета в Заксобрании региона начали рассмотрение вопроса о референдуме по возврату прямых выборов мэров.
«Предварительно комитетом было решено, что прямые выборы нельзя вернуть, так как депутаты уже этот вопрос рассмотрели. Утверждение крайне спорное, и голоса в комитете разделились, 4 за и 2 против. Теперь вопрос о референдуме рассмотрит сессия Законодательного собрания», — отметил депутат.
*Минюст внес в реестр иностранных агентов
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