В Новосибирске по поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за высказываний депутата Пироговой
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Новосибирске из-за высказываний в соцсетях независимого депутата Хельги Пироговой по поручению председателя СК России Бастрыкина возбуждено уголовное дело.
Дело возбуждено по факту «публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).
«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России», — говорится в сообщении СК.
Ранее в пятницу Бастрыкин поручил после проведенной проверки «незамедлительно возбудить уголовное дело» из-за высказываний депутата.
С заявлением о привлечении к уголовной ответственности Пироговой ранее обратились «депутаты из Новосибирской области», сообщили в СК.
Поводом стал комментарий в соцсети о погибших в Украине российских военнослужащих (который депутат впоследствии удалила).
На этой неделе на Пирогову составили протокол по ст.20.3.3 КоАП («дискредитация ВС РФ»). В телеграм-канале коалиции Новосибирск 2020 ранее сообщили, что Хельга Пирогова находится на 4 месяце беременности.
Дело возбуждено по факту «публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).
«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России», — говорится в сообщении СК.
Ранее в пятницу Бастрыкин поручил после проведенной проверки «незамедлительно возбудить уголовное дело» из-за высказываний депутата.
С заявлением о привлечении к уголовной ответственности Пироговой ранее обратились «депутаты из Новосибирской области», сообщили в СК.
Поводом стал комментарий в соцсети о погибших в Украине российских военнослужащих (который депутат впоследствии удалила).
На этой неделе на Пирогову составили протокол по ст.20.3.3 КоАП («дискредитация ВС РФ»). В телеграм-канале коалиции Новосибирск 2020 ранее сообщили, что Хельга Пирогова находится на 4 месяце беременности.
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