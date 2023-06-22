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В Краснодарском крае 49-летнего мужчину убило молнией
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Краснодарском крае от удара молнии погиб 49-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД. «49-летний житель города Симферополь Республики Крым во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.
В пресс-службе уточнили, что мужчина приехал в Краснодар для закупки товара — фруктов и овощей.
Полиция проводит проверку.
В августе прошлого года в Вашингтоне от удара молнии в сквере напротив Белого дома пострадали четыре человека, они были госпитализированы в критическом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД. «49-летний житель города Симферополь Республики Крым во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.
В пресс-службе уточнили, что мужчина приехал в Краснодар для закупки товара — фруктов и овощей.
Полиция проводит проверку.
В августе прошлого года в Вашингтоне от удара молнии в сквере напротив Белого дома пострадали четыре человека, они были госпитализированы в критическом состоянии.
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