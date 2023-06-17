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Минтруд обещает предоставить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года в ближайшее время
Россия и мир
Министр труда РФ Антон Котяков. Фото: council.gov.ru / CC BY 4.0
В министерстве труда и социальной защиты РФ пообещали в ближайшее время предоставить на общественные обсуждения поправки по увеличению МРОТ с 1 января 2024 года.
Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в министерстве уже подготовили необходимые поправки.
Он также заявил, что с учетом будущего повышения, МРОТ за 3 года (с 2022 по 2024 год) вырастет более чем в полтора раза – на 66,5%, пишет ТАСС.
Напомним, что в марте премьер-министр Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%, после чего МРОТ составит 19 242 рубля, сейчас он на три тысячи меньше – 16 242 рубля.
Ранее депутаты ЛДПР предлагали законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года, но комитет Госдумы по соцполитике в понедельник не поддержал идею.
Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в министерстве уже подготовили необходимые поправки.
Он также заявил, что с учетом будущего повышения, МРОТ за 3 года (с 2022 по 2024 год) вырастет более чем в полтора раза – на 66,5%, пишет ТАСС.
Напомним, что в марте премьер-министр Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%, после чего МРОТ составит 19 242 рубля, сейчас он на три тысячи меньше – 16 242 рубля.
Ранее депутаты ЛДПР предлагали законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года, но комитет Госдумы по соцполитике в понедельник не поддержал идею.
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