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Комитет Госдумы не поддержал проект ЛДПР об увеличении МРОТ до 30 тысяч
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Комитет Госдумы по соцполитике в понедельник не поддержал законопроект ЛДПР об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей. Предлагалось установить такую величину с 1 января 2023 года.
Законопроект был внесен депутатами ЛДПР в прошлом августе. Один из авторов инициативы депутат Нилов тогда заявил, что «труд в России на фоне даже самых отсталых европейских стран — не труд, а слабооплачиваемая недооценная деятельность». Существующая медианная методика расчёта МРОТ «только усугубляет ситуацию и напрашивается на корректировку», считает депутат.
По его словам, 30 000 — это примерно 75% от медианной зарплаты 2021 года. «И это почти вдвое больше прожиточного минимума — получать меньше работающие россияне просто не должны», — писал депутат. В качестве оснований для повышения МРОТ он назвал «массовое падение доходов, нестабильную инфляцию и непредсказуемость экономических процессов».
В декабре, когда Госдума рассматривала повышение МРОТ до 16 тысяч рублей, председатель ЛДПР Слуцкий заявил, что «этих денег недостаточно». «После уплаты 13% налога суммы становятся совершенно смехотворными — прожить на них невозможно», — говорил депутат.
Тогда он отметил, что Россия «занимает 95 место в мире по уровню МРОТ» и это «недопустимо».
Напомним, в марте премьер-министр Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. МРОТ составит 19 242 рубля, сейчас он на три тысячи меньше — 16 242 рубля.
Законопроект был внесен депутатами ЛДПР в прошлом августе. Один из авторов инициативы депутат Нилов тогда заявил, что «труд в России на фоне даже самых отсталых европейских стран — не труд, а слабооплачиваемая недооценная деятельность». Существующая медианная методика расчёта МРОТ «только усугубляет ситуацию и напрашивается на корректировку», считает депутат.
По его словам, 30 000 — это примерно 75% от медианной зарплаты 2021 года. «И это почти вдвое больше прожиточного минимума — получать меньше работающие россияне просто не должны», — писал депутат. В качестве оснований для повышения МРОТ он назвал «массовое падение доходов, нестабильную инфляцию и непредсказуемость экономических процессов».
В декабре, когда Госдума рассматривала повышение МРОТ до 16 тысяч рублей, председатель ЛДПР Слуцкий заявил, что «этих денег недостаточно». «После уплаты 13% налога суммы становятся совершенно смехотворными — прожить на них невозможно», — говорил депутат.
Тогда он отметил, что Россия «занимает 95 место в мире по уровню МРОТ» и это «недопустимо».
Напомним, в марте премьер-министр Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. МРОТ составит 19 242 рубля, сейчас он на три тысячи меньше — 16 242 рубля.
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